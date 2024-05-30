Удар по катерам "Тунец" в Крыму: где расположена бухта Узкая, которую ночью атаковало ГУР

Главное управление разведки 30 мая поразило два российских катера в Крыму. Стало известно, что дроны достигли бухты Узкая, расположенной в восточной части полуострова.

Операцию осуществило легендарное спецподразделение ГУР Group 13 с помощью морских дронов. Где размещена бухта, которую ночью атаковали разведчики – показывает на карте 24 Канал.

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Где расположена Узкая бухта

Главное управление разведки сообщило, что атаковало катера в бухте Узкая. Журналисты Радио Свобода геолокировали видео, снятое морским дроном ГУР. Так, соответствующие кадры подтверждают, что операцию проводили в бухте в порту Черноморское. Она расположена на восточном побережье Крыма.

Где размещена бухта, в которой атаковали катера: смотрите видео

Это уже вторая атака на эту бухту за последний месяц. Так, 6 мая Главное управление разведки уничтожило "российский скоростной катер". На этот раз разведка говорит об уничтожении двух транспортно-десантных катеров КС-701 "Тунец".

Уничтожение катеров "Тунец"