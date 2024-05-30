Удар по катерам "Тунец" в Крыму: где расположена бухта Узкая, которую ночью атаковало ГУР
Главное управление разведки 30 мая поразило два российских катера в Крыму. Стало известно, что дроны достигли бухты Узкая, расположенной в восточной части полуострова.
Операцию осуществило легендарное спецподразделение ГУР Group 13 с помощью морских дронов. Где размещена бухта, которую ночью атаковали разведчики – показывает на карте 24 Канал.
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Где расположена Узкая бухта
Главное управление разведки сообщило, что атаковало катера в бухте Узкая. Журналисты Радио Свобода геолокировали видео, снятое морским дроном ГУР. Так, соответствующие кадры подтверждают, что операцию проводили в бухте в порту Черноморское. Она расположена на восточном побережье Крыма.
Где размещена бухта, в которой атаковали катера: смотрите видео
Это уже вторая атака на эту бухту за последний месяц. Так, 6 мая Главное управление разведки уничтожило "российский скоростной катер". На этот раз разведка говорит об уничтожении двух транспортно-десантных катеров КС-701 "Тунец".
Уничтожение катеров "Тунец"
- Главное управление разведки 30 мая сообщило об уничтожении 2 катеров "Тунец" в Крыму. В разведке рассказали, что этой ночью оккупанты 32 раза поднимали в небо боевую авиацию. В частности, уничтожить украинские дроны пытались самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8.
- Кроме этого, беспилотники пробирались к цели через шквальный огонь стрелкового оружия и 33-мм пушек. Однако хаотичные выстрелы россиян не помогли им отбить атаку.
- В ГУР отметили, что спецоперация стала возможной благодаря поддержке глобальной платформы United24.
- Известно, что цена за новый модифицированный катер составляет 6,9 миллиона рублей. Стандартная версия в новом состоянии стоит около 6 миллионов рублей.