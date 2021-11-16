Катер Вооруженных сил Украины назвали в честь погибшего Героя

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил новое имя патрульному катеру ВСУ. Его назвали в честь Героя Украины Вячеслава Кубрака.

Соответствующее название присвоили патрульному судну с бортовым номером Р194. Катер входит в 30 дивизиона надводных кораблей Военно-морских сил ВСУ.

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Согласно указу президента, таким образом намерены увековечить память о мужестве и героизме прапорщика Вячеслава Кубрака. Герой Украины проявил себя во время защиты независимости и целостности государства.

Судно с бортовым номером Р194 в дальнейшем будут именовать патрульным катером "Вячеслав Кубрак".

Кто такой Вячеслав Кубрак: что известно

Уроженец Херсонской области Вячеслав Кубрак служил в 36 отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.

Участвовал в миротворческой миссии в Косово, спасал польских миротворцев от падения в горную пропасть, разминировал территории в Лозовой.

Кроме этого, Кубрак был военнослужащим в составе береговой обороны в Крыму.

После оккупации полуострова Россией, он находился на линии фронта, в зоне проведения АТО и ООС.

Во время выполнения одного из разведывательных заданий 8 октября 2019 года подорвался на мине.

В результате взрыва неизвестного устройства получил ранения.

Военного госпитализировали в Областную клиническую больницу в Днепре, но спасти жизнь защитника не удалось.

Он умер 11 октября 2019 года в медучреждении.

При жизни Кубрака наградили медалью "За безупречную службу", знаком отличия "За участие в антитеррористической операции" и орденом "За мужество", а также посмертно – орденом "Золотая Звезда".

"Вячеслав Кубрак" – это патрульный катер типа Island и уже 5 подвижной состав ВМС ВСУ, которому присвоили название. Предыдущие суда назвали "Старобельск", "Славянск", "Сумы" и "Фастов".