Украина со странами НАТО будет производить тяжелое вооружение: когда ждать первых результатов

В Укроборонпроме заявили, что будут производить тяжелое вооружение и военную технику по меньшей мере с 6 странами НАТО. Но не стоит надеяться, что готовый продукт появится на фронте уже завтра.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, это очень положительный сигнал. Ведь Укроборонпром долгое время был зациклен сам на себе. Все цивилизованные страны сотрудничают друг с другом в производстве оружия.

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Проблема в том, что действительно долгое время оборонно-промышленный комплекс Украины был неоправданно зациклен сам на себе. А все оборонно-промышленные комплексы цивилизованных стран работают сообща,

– отметил Катков.

Зацикленность на себе – это путь КНДР, России и других государств типа Ирана.

Когда готовая техника может появиться на фронте

Пока неизвестно, что именно будет производить Укроборонпром совместно с предприятиями стран НАТО. Однако, как отмечает Катков, не стоит рассчитывать, что готовая техника появится на фронте уже в ближайшие недели.

Для понимания технологический цикл производства БТР с нуля составляет от 6 до 9 месяцев, а танка – более 12 месяцев. Самоходные артиллерийские системы отнимают примерно столько же времени. На современном производстве оружия практически нет роботизированных конвейерных линий. Там фактически идет ручной труд.

Приблизительно на такие сроки нужно ориентироваться. Вполне возможно, что некоторые очень важные вещи, например, производство артиллерийских боеприпасов, пойдут быстрее. Здесь есть огромный круг вопросов – от организации производства – до нахождения специалистов и т.п.

– отметил Катков.

Катков предположил, когда будут первые результаты совместного производства Укроборонпрома и стран НАТО: смотрите видео