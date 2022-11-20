Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, це надзвичайно позитивний сигнал. Адже Укроборонпром упродовж довгого часу був зациклений сам на собі. Натомість всі цивілізовані країни співпрацюють одна з одною у виробництві зброї.

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Проблема в тому, що дійсно довгий час оборонно-промисловий комплекс України був невиправдано "зациклений" сам на собі. А всі оборонно-промислові комплекси цивілізованих країн працюють спільно,

– зазначив Катков.

Зацикленість на собі – це шлях КНДР, Росії та інших держав на кшталт Ірану.

Коли готова техніка може з'явитися на фронті

Наразі невідомо, що саме вироблятиме Укроборонпром спільно з підприємствами країн НАТО. Однак, як наголошує Катков, не варто розраховувати, що готова техніка з'явиться на фронті вже у найближчі тижні.

Для розуміння технологічний цикл виробництва БТР з нуля становить від 6 до 9 місяців, а танка – понад 12 місяців. Самохідні артилерійські системи забирають приблизно стільки ж часу. На сучасному виробництві зброї практично немає роботизованих конвеєрних ліній. Там фактично іде ручна праця.

Приблизно на такі терміни потрібно орієнтуватися. Цілком можливо, що деякі вкрай важливі речі, наприклад виробництво артилерійських боєприпасів, підуть швидше. Тут є величезне коло питань – від організації виробництва – до знаходження фахівців тощо,

– зазначив Катков.

Катков припустив, коли будуть перші результати спільного виробництва Укроборонпрому та країн НАТО: дивіться відео