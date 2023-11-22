Апелляционная палата ВАКС увеличила размер залога Кауфмана по делу одесского аэропорта
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения Борису Кауфману. Известно, что принято решение увеличить размер залога до 180 миллионов гривен.
Ранее ВАКС покинул Кауфмана под стражей с залогом 230 миллионов гривен. 26 октября 2023 года ему изменили меру пресечения по содержанию под стражей на залог в 150 миллионов гривен. Расследование дела осуществляет группа детективов НАБУ под руководством Станислава Бравермана, отмечают корреспонденты.
К теме Защита Кауфмана хочет затянуть судебный процесс: что об этом известно
Апелляционная палата ВАКС увеличила размер залога Кауфмана: что известно
Апелляционная палата отменила определение следственного судьи ВАКС от 26 октября 2023 года, а также удовлетворила апелляционную жалобу прокурора частично. Размер залога увеличили до 180 миллионов гривен.
Применить к подозреваемому Кауфману Борису меру пресечения в виде залога в размере 180 миллионов гривен,
– сказал судья.
Также Кауфмана обязали сдать паспорта для выезда за границу, не покидать Одессу, прибывать по вызову следователя, прокурора, суда и не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями.
Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, определить сроком до 22 января 2024,
– отметил судья.
Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.
Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную группу, завладевшую имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 миллионов гривен и доходом от его деятельности. Согласно выводам НАБУ и САП, ущерб, причиненный преступлением, составляет более 2,5 миллиарда гривен в течение 2012 – 2022 год.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения Борису Кауфману: смотрите видео
Подозрения по делу получили 5 человек, в том числе эксмер Одессы Костусев и местные бизнесмены Кауфман и Борухович.
Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.
Директор и мажоритарный держатель акций английской компании WWRT Ольга Гутовская ранее заявляла, что защита Кауфмана пытается затянуть судебный процесс. По ее словам, у них не осталось никаких шансов на честную победу, поэтому используются меры процессуального затягивания процесса.