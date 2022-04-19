"Кавалерийские наскоки" не прошли, оккупанты ищут слабые места в обороне, – Арестович

Оккупанты начали наносить массовые удары по Востоку Украины, таким образом начав битву за Донбасс. Однако их кавалерийская тактика не удалась.

Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, из-за этого сейчас российские захватчики ищут слабые места в обороне Украины.

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Ни одна попытка россиян продвинуться не удалась, – Арестович

Арестович подтвердил, что пока враг действует по классической схеме военного искусства. Речь идет о кавалерийской тактике, где есть большая мобильность, нанесение более сильных убытков и более высокая позиция над полем боя.

Именно эти "кавалерийские наскоки", которые были в начале полномасштабной войны России против Украины, привели к потерям оккупантов под Киевом, Суммами и Черниговом.

Сейчас он (враг – 24 канал) сосредотачивает силы на том, чтобы осторожно прощупывать нашу оборону, а затем, если находит слабое место сосредотачивать там усилия,

– поделился деталями советник ОП.

Он также отметил, что именно это и россияне пытались сделать в ночь на 19 апреля, однако у них ничего не получилось. "Ни одна попытка продвинуться не удалась, несмотря на их попытки наносить многочисленные артиллерийские авиационные удары по нашим защитникам", – подытожил Арестович.

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