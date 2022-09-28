Оккупация их не сломала: Зеленский показал видео о жителях освобожденной Казачьей Лопани

Украинские защитники освободили Казачью Лопань на Харьковщине. Президент Владимир Зеленский показал, как поселок пережил оккупацию.

Зеленский заявил, что наши люди – смелые и сплоченные. Потому даже долгая оккупация не способна сломить украинский дух.

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Как Казачья Лопань пережила оккупацию

По словам президента, отважные староста и местные жители освобожденного поселка Казачья Лопань на Харьковщине, рискуя жизнью, организовали кормление людей во время оккупации. Они не боялись противостоять оккупантам и не забывали помогать друг другу.

Мы отстроим еще лучше. Никогда не простим, что они сделали с нашим поселком и Украиной,

– сказала на видео местная жительница.

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Освобождение Казачьей Лопани: что известно

Ранее глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко рассказал, что украинские военные зашли в Казачью Лопань. Местные жители с радостью встретили наших защитников.

Кстати, Казачья Лопань расположена фактически на границе. После поселка есть маленькое село Гранов, в котором население более 100 человек, а дальше – государственная граница.

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