Зеленський заявив, що наші люди – сміливі та згуртовані. Тому навіть довга окупація не здатна зламати український дух.

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Як Козача Лопань пережила окупацію

За словами президента, відважні староста та місцеві жителі звільненого селища Козача Лопань на Харківщині, ризикуючи життям, організували годування людей під час окупації. Вони не боялися протистояти окупантам і не забували допомагати одне одному.

Ми відбудуємо ще краще. Ніколи не пробачимо, що вони зробили з нашим селищем та Україною,

– сказала на відео місцева жителька.

Як селище Козача Лопань пережило цей важкий час: дивіться відео

Звільнення Козачої Лопані: що відомо

Раніше голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко розповів, що українські військові зайшли у Козачу Лопань. Місцеві жителі з радістю зустріли наших захисників.

До речі, Козача Лопань розміщена фактично на кордоні. Після селища є малесеньке село Гранів, у якому населення понад 100 осіб, а далі – державний кордон.

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