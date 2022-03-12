Казахская авиакомпания отменила рейсы в Россию: что произошло

В России снова возникли проблемы в сфере авиаперелетов. В этот раз об отмене рейсов сообщила авиакомпания из Казахстана.

Авиакомпания Qazaq Air из Казахстана сообщила об отмене субботнего рейса в Новосибирск и последующих рейсов в Россию.

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Казахская авиакомпания отменила рейсы в Россию

В Qazaq Air заявили, что это решение было принято после того, как авиакомпания получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхования на территории России и в ее воздушном пространстве.

В связи с этим казахская авиакомпания не может продолжать летать в Россию до решения этого вопроса. В Qazaq Air отметили, что компания будет выполнять все требования по обеспечению безопасности полетов в соответствии с казахстанскими и международными стандартами.

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