Казахские следователи подозревают одного из "организаторов протестов" в "связи с Украиной". Такие "выводы" силовики сделали после проведения массовых обысков в квартирах активистов.

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Протесты якобы "контролировали из Украины"

В казахских СМИ заявляют, что якобы организаторами протестов в Костанае "руководил гражданин Украины". Однако по версии следствия он же якобы является бывшим жителем города.

Один из активистов перед обысками, как утверждают местные СМИ, якобы передал администрирование в чатах "для дальнейшей работы" своему "сообщнику из Украины". В этих чатах якобы "организаторы" призывали к "преступным протестам".

Однако казахские следователи, как и СМИ не остановились на этом. По их данным, эти чаты якобы существуют еще с октября 2021 года, но до января этого года были неактивны. Кроме того, там утверждают, что "организаторы", которых после обыска задержали силовики, были в чате с другими активистами из 8 городов Казахстана якобы для координации протестов.

Больше информации пока следователи не сообщают.

Протесты в Казахстане: главное

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули 3 января 2022 года. Сначала причиной стало повышение стоимости газа вдвое. Однако после того как власть выполнила требования митингующие не разошлись. У них появились политические требования – в частности свержение влияния первого президента Нурсултана Назарбаева и борьба с коррупцией.

На фоне обострения протестов, президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, сместил Назарбаева с поста главы Совбеза Казахстана и призвал ОДКБ ввести войска.

Организация Договора коллективной безопасности (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия) ввела свои войска. Так называемые "миротворцы" участвовали в зачистках, в частности в аэропорту города Алматы.

Из-за протестов в стране отсутствовал доступ к интернету, а иногда и мобильная связь. Также были случаи мародерства. По всей территории Казахстана Токаев объявил режим чрезвычайного положения.

По словам Токаева, протесты удалось подавить. Власти начали преследование активистов, а ОДКБ с 13 января будет выводить свои войска.

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