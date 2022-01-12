Казахські слідчі підозрюють одного з "організаторів протестів" у "зв'язку з Україною". Такі "висновки" силовики зробили після проведення масових обшуків у помешканнях активістів.

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Протести нібито "контролювали з України"

У казахських ЗМІ заявляють, що нібито організаторами протестів у Костанаї "керував громадянин України". Однак за версією слідства він же нібито є колишнім мешканцем міста.

Один із активістів перед обшуками, як стверджують місцеві ЗМІ, нібито передав адміністрування в чатах "для подальшої роботи" своєму "спільнику з України". У цих чатах нібито "організатори" закликали до "злочинних протестів".

Однак казахські слідчі як і ЗМІ не зупинилися на цьому. За їхніми даними, ці чати буцімто існують ще з жовтня 2021 року, але до січня цього року була неактивною. Крім того, там стверджують, що "організатори", яких після обшуку затримали силовики, були в чаті з іншими активістами з 8 міст Казахстану для буцімто координації протестів.

Більше інформації поки що слідчі не повідомляють.

Протести в Казахстані: головне

Масові протести в Казахстані спалахнули 3 січня 2022 року. Спершу причиною стало підвищення вартості газу вдвічі. Однак після того, як влада виконала вимоги – мітингувальники не розійшлися. У них з'явилися політичні вимоги – зокрема повалення впливу першого президента Нурсултана Назарбаєва та боротьба з корупцією.

На фоні загострення протестів, президент Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку, змістив Назарбаєва з посади голови Радбезу Казахстану та закликав ОДКБ ввести війська.

Організація Договору колективної безпеки (Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан і Росія) ввела свої війська. Так звані "миротворці" брали участь у зачистках, зокрема в аеропорті міста Алмати.

Через протести в країні був відсутній доступ до інтернету, а подекуди і мобільний зв'язок. Також були випадки мародерства. По всій території Казахстану Токаєв оголосив режим надзвичайного стану.

За словами Токаєва, протести вдалося придушити. Влада почала переслідування активістів, а ОДКБ з 13 січня виводитиме свої війська.

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