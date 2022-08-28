Казахстан останавливает экспорт оружия: эксперт объяснил, как это связано с войной в Украине

Власти Казахстана решили запретить экспорт вооружения на год до августа 2023 года. Опосредованно такое решение военно-политического руководства Казахстана может касаться и войны в Украине.

Об этом 24 каналу рассказал координатор мониторинговой группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. Он также отметил, что Казахстан пытается повысить собственный уровень безопасности и обороноспособности.

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Понятно, что оружие, которое отныне производители должны оставить в стране, под усиление обороны Казахстана,

– убежден Машовец.

Напомним, что в прошлом месяце Токаев подписал указ о выделении дополнительных 939,5 миллиона долларов для поддержки оборонного сектора Казахстана. По сравнению с прошлогодним бюджетом в 1,7 миллиарда долларов общие расходы увеличились почти в 1,5 раза.

Казахстан запретил экспорт оружия

В ходе заседания Комиссии по оборонной промышленности рассмотрели временную остановку экспорта вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Такое предложение вынесло министерство промышленности и инфраструктурного развития Казахстана.

Следует отметить, что Казахстан производит широкий спектр военного оборудования.

бронетехнику,

пулеметы,

гранаты,

торпеды,

бронежилеты, плитоноски и т.д.

Казахстан увеличивает расходы на оборону и оставляет оружие в стране: смотрите видео