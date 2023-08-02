Министерство обороны Казахстана пыталось оправдаться. Там придумывали истории о том, кому принадлежит военная техника, которую заметили недалеко от границы с Россией. Об этом 24 Каналу рассказал казахстанский политик, предприниматель, лидер движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов.

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Ложь Казахстана

29 июля появились фото, на которых видны грузовые машины, перевозящие военную технику на Западе Казахстана. Происходило это недалеко от России. Очевидцы рассказывали, что уехала техника из воинской части и двигалась в сторону российского Оренбурга.

Здесь наше Минобороны "попалось". Журналисты опубликовали данные, а позже одному из них позвонил работник Комитета нацбезопасности и потребовал это удалить. Затем в Комитете начали уверять, что это строительная, а не военная техника,

– рассказал Мухтар Аблязов.

Уже в воскресенье, 30 июля, Министерство обороны Казахстана начинает лихорадочно принимать новые решения по разрешению ситуации. В частности, в пресс-службе заявляют о том, что на фото и видео все же военная техника.

Военная техника движется в Россию / скриншот с видео

При этом уверяют, что ее владельцем является третья страна. Сама техника вроде бы двигается в Россию исключительно ради ремонта.

"Следом возникает вопрос – что за третья страна? Долго колебались, но сказали, что это Кыргызстан. Но незамеченно тянуть технику из Кыргызстана в Уральскую область, которая в 2000 километрах, нереально. Наши жители нервничают, выступают против помощи России", – отметил Аблязов. .

Политик подчеркнул, что людей призывают фотографировать перемещение военной техники. Так что преодолеть такой долгий путь она не могла без внимания людей.

Мухтар Аблязов о перемещении военной техники в Беларусь: смотрите видео

Прямая помощь России

У России есть очевидный дефицит и они расконсервируют технику 50-х годов. Так что сложно представить вариант, при котором техника из другой страны преодолевает такой огромный путь, чтобы потом вернуться назад, а не остается.

Собственно, если техника действительно была киргизской, то непонятно, зачем ее везти так далеко, когда у соседних стран есть такие же производственные мощности для ремонта. В частности, и в Казахстане.

Все просто опровергается. У машин, перевозивших технику, русские номера. Очевидно, что техника уходила из области на 50 километров от России. Это говорит о том, что Казахстан оказывает прямую военную помощь Путину,

– констатировал политик.

Прикрытие, мол, и техника не наша, и она едет на ремонт – совершенно бестолковое. Помощь России в войне против Украины очень плохой выбор Казахстана, за который будут соответствующие последствия.

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