Міністерство оборони Казахстану намагалось виправдатись. Там вигадували історії про те, кому належить військова техніка, яку помітили неподалік кордону з Росією. Про це 24 Каналу розповів казахстанський політик, підприємець, лідер руху "Демократичний вибір Казахстану" Мухтар Аблязов.

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Брехня Казахстану

29 липня з'явились фото, на яких видно вантажні машини, що перевозять військову техніку на Заході Казахстану. Відбувалося це неподалік від Росії. Очевидці розповідали, що виїхала техніка з військової частини та рухалась в сторону російського Оренбурга.

Тут наше Міноборони "попалось". Журналісти опублікували ці дані, а пізніше одному з них подзвонив працівник Комітету нацбезпеки й вимагав це видалити. Потім в Комітеті почали запевняти, що це будівнича, а не військова техніка,

– розповів Мухтар Аблязов.

Вже у неділю, 30 липня, Міністерство оборони Казахстану починає гарячково приймати нові рішення для вирішення ситуації. Зокрема, у пресслужбі заявляють про те, що на фото та відео все ж військова техніка.

Військова техніка рухається до Росії / скриншот з відео

При цьому запевняють, що її власником є третя країна. Сама техніка начебто рухається в Росію виключно заради ремонту.

"Слідом виникає запитання – що за третя країна? Довго вагались, але сказали, що це Киргизстан. Але непомічено тягти техніку з Киргизстану до Уральської області, яка за 2000 кілометрів, нереально. Наші мешканці нервують, виступають проти допомоги Росії", – зауважив Аблязов.

Політик наголосив, що людей закликають фотографувати переміщення військової техніки. Тож подолати такий довгий шлях вона не могла без уваги людей.

Мухтар Аблязов про переміщення військової техніки в Білорусь: дивіться відео

Пряма допомога Росії

В Росії є очевидний дефіцит й вони розконсервовують техніку 50-х років. Тож складно уявити варіант, за якого техніка з іншої країни долає такий величезний шлях, щоб потім повернутись назад, а не залишається.

Власне, якщо ж техніка справді була киргизькою, то незрозуміло, навіщо її везти так далеко, коли в сусідніх країн є такі ж виробничі потужності для ремонту. Зокрема, й у Казахстані.

Все легко спростовується. У машин, які перевозили техніку, російські номери. Очевидно, що техніка йшла з області, що на 50 кілометрів від Росії. Це каже про те, що Казахстан надає пряму військову допомогу Путіну,

– констатував політик.

Прикриття, мовляв, і техніка не наша, і вона їде на ремонт – абсолютно недолуге. Допомога Росії у війні проти України є дуже поганим вибором Казахстану, за який будуть відповідні наслідки.

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