Радуемся всему, что ослабляет агрессора: Казахстан принимает бегущие из России компании

После начала российского вторжения в Украину многие иностранные компании остановили свою деятельность в стране-агрессоре. Часть из них выбрала Казахстан как место для продолжения своего бизнеса.

Иностранные компании не желают ассоциироваться с преступным режимом Путина в России. Об этом 24 Канала рассказал общественный и политический деятель из Казахстана Арман Шураев.

Смотрите также Токаев назвал "проблемным" союзное государство России и Беларуси: кроющееся за его заявлением

Казахстан таким образом помогает Украине

По его словам, очень многие иностранные компании после начала полномасштабного российского вторжения начали переводить свои офисы из России в Казахстан. Речь идет прежде всего о европейских, американских, японских и корейских компаниях, которые не хотят иметь ничего общего с агрессивным путинским режимом в России.

"Мы видим два преимущества от этого процесса. Во первых, это увеличение налоговых поступлений в бюджет Казахстана, ведь компании покидают Россию и регистрируются у нас. Во вторых, это ослабляет российскую военную машину из-за уменьшения налоговых поступлений, что также работает для победы Украины" , – отметил Шураев.

Арман Шураев о релокации бизнеса из России в Казахстан: смотреть видео

Все, что ослабляет Россию и делает сильнее Казахстан – во благо Украины. Такие вещи, считает казахский политик, следует воспринимать с позитивом.

Как вторжение в Украину бьет по экономике России