Путин потерял влияние на Центральную Азию: в чем особенность отношений Казахстана с Россией

Накануне визита Владимира Путина в Казахстан его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москва и Астана имеют "тесные" отношения. Кроме того, по словам Пескова, США и Россия отвечают за всеобщую безопасность планеты.

Кремль всячески пытается "продать" внутреннему российскому пользователю свое "воздействие на мир", однако безрезультатно. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что глава России потерял влияние на Центральную Азию

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Россия потеряла "особую" роль для Казахстана

По мнению Яковенко, Россия и Казахстан имеют "тесные" отношения лишь в протяженности наибольшей сухопутной границы между странами, которая незащищенная с обеих сторон. Поэтому президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев прилагает усилия, чтобы с Москвой не возникало излишнего напряжения.

Ничего другого в этих "тесных" отношениях России и Казахстана нет. Казахстан, как и вся Центральная Азия, кроме Кыргызстана, давно отказался от "особой" роли России,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Яковенко об отношениях России и Казахстана: смотреть видео

Очевидно, что Астана, прежде всего, хочет развивать отношения с Китаем и странами Европейского Союза. Несмотря на это, Казахстан не хочет "ссориться" с Россией из-за угрозы и опасности, которую несет страна-агрессор.

Путин, безусловно, потерял Центральную Азию как сферу своего "особого" влияния,

– заметил Игорь Яковенко.

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