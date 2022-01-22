Захвативший власть президент Касым-Жомарт Токаев принуждает Нурсултана Назарбаева признать свое поражение. Кроме того, поделиться награбленным.

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Пора отменять режим ЧП

Итак, 18 января в Минобороны России отрапортовали о том, что весь российский контингент ОДК, который был переброшен в Казахстан – вернулся назад в Россию. Мол, задача выполнена, пора возвращаться домой.

Кроме того, власти Казахстана заявили о том, что протесты уже закончились, всех террористов и бандитов они переловили, а потому пора отменять режим ЧП в самых мятежных регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана.

Это значит, что аэропорты в Алматы и Нурсултане снова должны заработать в штатном режиме. Также общественный транспорт, который был остановлен, запустят по графику.

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Почему россияне так легко ушли

У вас может возникнуть вполне логичный вопрос – почему россияне так легко ушли из Казахстана, неужели они приходили туда не для установления контроля Кремля? Всё верно, и они эту задачу выполнили – отныне власти Казахстана полностью подконтрольны России!

Здесь коротко напомню, 11 января, когда Токаев заявил о начале вывода российских войск из Казахстана, по сути, закончился полный захват власти новым прокремлевским режимом. Этот сценарий разработали явно в Москве, и как только подвернулся случай – Токаев и Путин им воспользовались.



Токаев и Путин воспользовались случаем / Коллаж 24 канала

Встреча Токаева и Назарбаева с Путиным

Напомню, еще 28 декабря 2021 года Токаев и Назарбаев приехали в Санкт-Петербург. Там они встретились с Владимиром Путиным.

Если встрече Путина и Назарбаева была посвящена большая сводка на сайте президента России, то о встрече Путина и Токаева написали всего несколько слов: "Встреча состоялась, всем спасибо". Там Назарбаев как бы намекает на то, что его уже отодвигают от власти.

Вот после той встречи с Путиным Назарбаев резко исчезает, а уже через 4 дня в Казахстане вспыхивают протесты. Причем власть Токаева точно знала, что скачок цен на газ в стране, которая имеет огромные запасы газа и достаточно бедное население, точно вызовет протесты.

Спецоперация Токаева

Именно тогда – 2 января Токаев начал свою операцию по захвату власти. Он тут же обвинил в скачке цен на газ сеть АЗС принадлежащую зятю Назарбаева.

Далее, под видом выполнения требований протеста, Токаеву удалось ликвидировать всё правительство, в котором еще оставались лояльные к Назарбаеву люди. Позже Токаев подчинил себе весь силовой аппарат.

Тогда же началась и зачистка нелояльных высокопоставленных силовиков. Несколько из них при загадочных обстоятельствах покончили жизнь самоубийством.

Самое главное, что Токаев отобрал у Нурсултана Назарбаева единственный официальный пост в стране – главы Совета безопасности Казахстана. Который занял сам Токаев.

11 января Токаев завершил захват власти, объявив новый состав правительства. Также пообещал раскулачить семью Назарбаева.



Токаев отобрал у Нурсултана Назарбаева единственный официальный пост в стране / Фото Kremlin.ru

После этого возникло некое политическое затишье, очевидно новый клан Токаева пытался договориться с кланом Назарбаева, чтобы тот не поднимал голову и ему это удалось. Но к этому вернемся позже.

Кто такой Токаев

Пока же напомню еще и небольшую справку о Токаеве. В советское время он закончил кузницу агентов КГБ – МГИМО. Позже работал дипломатом в МИД СССР, где просто дипломатов никогда не было – все они были агентами КГБ.

Как только Совок распался, Токаев чудным образом перебрался в МИД Казахстана и начал строить свою карьеру. Вот уже в 2019 году Назарбаев доверяет ему пост президента, но все понимали, что правит страной всё равно клан Назарбаева.

Это стало решающим, ведь Назарбаев никогда не был выгоден России. Он постоянно пытался играть со всеми игроками – Китаем, Турцией, Западом, и наотрез отказывался полностью ложиться под Кремль.

А вот агент КГБ Токаев, имущество которого в Москве прячет ФСБ, куда более удобный для Кремля политик. Поэтому Путин так охотно помог Токаеву захватить всю власть и отодвинуть Назарбаева на второй план.

Что случилось с Назарбаевым

Что показательно, всё выглядит так, как будто действительно ситуация в стране стабилизировалась, пусть и под колпаком Кремля. Но до последнего оставался главный вопрос – что случилось с бывшим президентом Назарбаевым, и почему он не подавал голоса?

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Совсем недавно Назарбаев всё же вышел в свет и заявил, что никакого конфликта между элитами не произошло, а сам он просит поддержать власть Токаева. В это можно было бы поверить, если бы не несколько "но".

Есть несколько "но"

Во-первых, члены семьи Назарбаева, которые оставались у власти или возглавляли государственные предприятия, в последние дни уволены и оторваны от государственной кормушки – часть из них либо покинули Казахстан, либо находятся неизвестно где. Сам Назарбаев больше не имеет влияния на политику в стране.

Во-вторых, многие казахские и западные политики еще несколько дней назад заявляли о том, что Назарбаев и Токаев ведут переговоры о перераспределении финансовых потоков в стране.

В-третьих, очевидно что перераспределение активов еще не закончено, а сам старик Назарбаев находится на крючке. Ведь режим Токаева по сути, угрожает ему тем, что повесит на него ответственность за все беспорядки в стране.

В МИД Казахстана отвергли причастность Назарбаева к протестам, но тут же добавили – этот вопрос еще не решен, пусть финальную точку поставит расследование. А если учесть, что весь силовой блок в руках Токаева, то сами понимаете какой вердикт могут вынести следователи.

В-четвертых, Токаев показывает, что с культом личности Назарбаева покончено, и не стоит его превозносить как "отца нации". Например, во время протестов, в одном из городов свергли памятник ему, а по всей стране уничтожили множество уличных указателей проспектов и улиц имени Назарбаева. И никто их восстанавливать не спешит.

В-пятых, сегодня парламент проголосовал за изменения Конституции, где некоторые посты в стране были закреплены за елбасы, то есть Назарбаевым.

Резюмируя, к сожалению для казахов, страна поменяла одного диктатора на другого. Но Токаев опасен тем, что по сути положил Казахстан под полное управление Москвой.