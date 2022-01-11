В Казахстане арестовывают журналистов, освещавших протесты

В Казахстане задержали редактора местного сайта "Алтай ньюс" Дарина Нурсапара, освещавшего протесты в стране. Руководство медиахолдинга "ШигисАкпарат" запрещало журналистам ходить на митинги.

Журналист запрета не послушал и 5 января сделал фото протестов в городе Усть-Каменогорске. Также он выложил соответствующее видео на странице фейсбука.

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Обвинили в участии в митингах

Дарина Нурсапара, по словам его коллег, "забрали" правоохранители, которые пришли к нему домой 7 января. Через два дня уже было решение суда.

Мужчину обвинили по статье об участии в митингах и демонстрациях, которые проводились в нарушении порядка, установленного законами Казахстана. Журналист был арестован на 15 суток.

Еще один арест журналистки

В ночь на 10 января в казахском городе Актобе также задержали освещавшую митинги журналистку Ардак Ерубаеву.

Ее забрали из дома. Не объясняли за что и куда. Дома остался ее сын. Мы считаем, что это может быть связано с освещением протестов,

– сказал ее коллега Аскар Актлеуов.

По его словам, в какое именно управление полиции забрали Ерубаеву, неизвестно.

Что известно о ситуации в Казахстане

Из-за масштабных протестов в стране президент Касым-Жомарт Токаев обратился к странам ОДКБ. Казахские силовики отказывались стрелять в свой народ, поэтому открыть огонь позволили так называемым "миротворцам".

Глава государства заявлял, что протестующие – это "террористы", якобы пытавшиеся захватить государственную власть.

Число задержанных на массовых протестах в Казахстане возросло. Как сообщало казахское министерство внутренних дел, по состоянию на утро 11 января оно составило 9900 активистов. О жертвах или пострадавших в ведомстве ничего не сказали.

По словам президента Токаева, основную миссию миротворческие силы стран Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане завершили. Уже через два дня войска будут выводить из страны. Контингент будут выводить поэтапно. В общем, процесс займет не более 10 дней.

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Редактор сайта Аltaynews.kz Дарин Нурсапар арестован за освещение митинга.

Журналистам холдинга "ШигисАкпарат" Восточного Казахстана руководство запретило ходить на митинги. Тем не менее, редактор сайта "Алтай ньюс" Дарин Нурсапар считал своим профессиональным долгом осветить чрезвычайные события в городе. 5 января он сделал съемки митинга в Усть-Каменогорске и выложил видео на своей странице в фейсбуке.

По словам его коллег, 7 января к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов и "забрали". 9 января вышло решение суда.

Дарина привлекли к ответственности по статье 488 ч. 6 КоАП РК (участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании или другом публичном мероприятии, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством РК о порядке организации и проведения мирных собраний, если это действие не имеет признаки уголовного деяния). Журналист был арестован на 15 суток.

В ночь на 10 января в Актобе задержали и отвезли в полицию cобкора Orda.kz Ардак Ерубаеву, освещавшую протесты в своем городе.