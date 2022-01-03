В Казахстане люди вышли на масштабные антиправительственные митинги

В двух городах Казахстана люди вышли на митинги против правительства. Они выступили против повышения цен на газ.

Демонстранты вышли на улицы в городах Жанаозен и Актау и других городах страны. Власть уже отреагировала на ситуацию.

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В Казахстане масштабные антиправительственные митинги

Люди 3 января собрались на главной площади Интимак в городе Актау.

Судя по кадрам, десятки, если не сотни, протестующих собрались возле флагштока и требовали снижения цен на газ,

– говорится в сообщении.

В частности, люди скандировали требования относительно снижения цен на газ. В толпе были полицейские, но они не вмешивались.

Протесты в Актау: смотрите видео

Перед этим, в воскресенье, 2 января люди вышли на протест в городе Жанаозен. В частности, они заявляли, что газ в регионе подорожал до 120 тенге (что равно ориентировочно 7,53 гривны – 24 канал).

Кстати, в Астане задержали 3 человек. В Алматы перекрыли доступ к главной площади, там с перебоями работал мобильный интернет.

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Они потребовали снизить цены до 60 тенге в соответствии с зарплатами.

В управлении энергетики и ЖКХ Мангистауской области объяснили подорожание газа тем, что с 1 января текущего года 100% сжиженного газа реализуется с помощью электронной торговли,

– написало издание.

До сих пор власти никак не комментировали ситуацию. Однако впоследствии министр ответил на вопросы в прямом эфире.

Власти прокомментировали повышение цен на газ

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев заявил, что цены на газ будут формироваться самим рынком в соответствии со спросом и предложением. Если же будут необоснованные завышения цен со стороны индивидуальных предпринимателей, то власти будут принимать административные меры.

Стоимость газа в среднем по стране составляет 110 тенге за литр, в Атырауской области – 115 тенге, в Уральской – 120 тенге. В Мангистауской области, по данным акимата (так называемое правительство области – 24 канал), цены на газ варьируются от 95 до 115 тенге,

– говорится в сообщении.

Президент Токаев отреагировал на митинги. В ночь со 2 на 3 января он написал в твиттере, что поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене. В частности, известно, что:

по распоряжению премьера Казахстана Аскара Мамина создали правительственную комиссию для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области;

приняли решение о снижении стоимости газа со 120 до 85 – 90 тенге за литр.

Агентство по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении владельцев АЗС касательно ценового сговора.

Последние новости о властях Казахстана

В ноябре 2021 года Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы правящей партии Казахстана "Нур Отан". Политсилу возглавил президент Касим-Жомарт Токаев.

Назарбаев был главой партии с 1991 года. Кстати, Токаев одержал победу на президентских выборах 20 марта 2019 года.

Нынешний президент обещал, что продолжит политику своего предшественника.

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