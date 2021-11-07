В Казахстане прогремел мощный взрыв в кафе: заведение разрушено
Источник:телеграм-канал Sputnik Казахстан
В Казахстане 7 ноября произошел взрыв в круглосуточном кафе "Аянат". Заведение превратилось в руины. Важно, что там могли быть люди.
Кафе расположено в городе Актау. Неподалеку – строительный рынок. Наиболее вероятной причиной трагедии может быть взрыв газа. Однако детали еще не устанавливают.
Важно В Казахстане в шахте произошел выброс метана: погибли люди
Есть ли пострадавшие
Информации о пострадавших пока нет. Однако поскольку кафе работает круглосуточно, там могли быть люди.
В сети опубликовали видео момента взрыва. На нем видно, как в один момент дорогу наводнило облако дыма и пыли. Повсюду разлетелись обломки здания.
Очевидцы публикуют фотографии с места событий. Видны руины, в которые превратилось кафе. Рядом работают спасатели, стоят несколько пожарных машин и "скорых". Также показали видео с высоты птичьего полета.
Место взрыва в Актау / Фото "Лада":
Трагедия в шахте Казахстана
В Казахстане 7 ноября произошла еще одна трагедия – в шахте Абайской. Так, в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс метана. В результате 6 горняков погибли, а еще 2 – пострадали.
Всего в шахте находились 64 работника, а в забое – 8.