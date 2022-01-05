В Казахстане расширили действие чрезвычайного положения на еще одну область

Касим-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение на всю Алматинскую область. Ограничение было установлено для стабилизации протестной ситуации.

Чрезвычайное положение было введено 5 января. Будет действовать до 19 января.

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В связи с серьезной угрозой безопасности граждан и в целях обеспечения общественной безопасности постановляю ввести в пределах Алматинской области чрезвычайное положение,

– говорится в постановлении президента.

В каких регионах уже введены ограничения

Алматы;

в Мангистауской области;

в Алматинской области.

Что предполагает чрезвычайное положение

Комендантский час с 23:00 до 7:00;

усиление охраны общественного порядка; охраны особо важных государственных и стратегических объектов;

ограничение свободы передвижения, в частности транспорта;

проверку документов лица, а также осмотр вещей и транспорта;

ограничение на въезд и выезд из региона;

запрет на проведение массовых мероприятий;

запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатки, специальных средств, ядовитых веществ;

особый режим обращения лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, этилового спирта и алкоголя;

временное изъятие у людей оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц – боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

За законным исполнением этих ограничений должен следить генпрокурор Казахстана.

Протесты в Казахстане: что нужно знать

3 января люди вышли на протесты из-за существенного увеличения цены на газ. Они потребовали распустить правительство. После того, как произошли стычки между активистами и силовиками, цену на сжиженный газ снизили, а президент согласовал отставку правительства. Однако протесты это уже не остановило.

Утром 5 января на улицы Алматы вывели БТР, протестующие жгли машины правоохранителей, кроме того, звучали звуки взрывов светошумных гранат. Транспорт в самом большом городе Казахстана не работает, поэтому люди не могут добраться до работы.

По данным СМИ, протестующие захватили администрацию в Алматинской области.