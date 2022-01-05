В Казахстане расширили действие чрезвычайного положения на еще одну область
Источник:сайт президента Казахстана
Касим-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение на всю Алматинскую область. Ограничение было установлено для стабилизации протестной ситуации.
Чрезвычайное положение было введено 5 января. Будет действовать до 19 января.
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В связи с серьезной угрозой безопасности граждан и в целях обеспечения общественной безопасности постановляю ввести в пределах Алматинской области чрезвычайное положение,
– говорится в постановлении президента.
В каких регионах уже введены ограничения
- Алматы;
- в Мангистауской области;
- в Алматинской области.
Что предполагает чрезвычайное положение
- Комендантский час с 23:00 до 7:00;
- усиление охраны общественного порядка; охраны особо важных государственных и стратегических объектов;
- ограничение свободы передвижения, в частности транспорта;
- проверку документов лица, а также осмотр вещей и транспорта;
- ограничение на въезд и выезд из региона;
- запрет на проведение массовых мероприятий;
- запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатки, специальных средств, ядовитых веществ;
- особый режим обращения лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, этилового спирта и алкоголя;
- временное изъятие у людей оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц – боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.
За законным исполнением этих ограничений должен следить генпрокурор Казахстана.
Протесты в Казахстане: что нужно знать
3 января люди вышли на протесты из-за существенного увеличения цены на газ. Они потребовали распустить правительство. После того, как произошли стычки между активистами и силовиками, цену на сжиженный газ снизили, а президент согласовал отставку правительства. Однако протесты это уже не остановило.
Утром 5 января на улицы Алматы вывели БТР, протестующие жгли машины правоохранителей, кроме того, звучали звуки взрывов светошумных гранат. Транспорт в самом большом городе Казахстана не работает, поэтому люди не могут добраться до работы.
По данным СМИ, протестующие захватили администрацию в Алматинской области.Обратите внимание! Президент Казахстана обвинил в возникновении протестов правительство, а также министерство энергетики и 2 компании: "Казмунайгаз" и "Казакгаз".