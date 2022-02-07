Примечательно, что прилетел мужчина из Украины, из Киева. Куда, заметим, сбежал из Казахстана еще в 2016 году.
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В Казахстане задержали правозащитника, как только он прилетел из Киева
Ермека Нарымбаева в 2016 году осудили в Казахстане за "разжигание вражды". Мужчине удалось выехать из страны, и с тех пор он был в Украине.
Какие причины побудили Нарымбаева в 2022 году вернуться в Казахстан, хотя там он находился в розыске – неизвестно. Но известно, что сразу по прибытии из Киева в аэропорт Алматы его задержали.
Кто такой Ермек Нарымбаев
Осудили Ермека Нарымбаева в Казахстане за распространение в социальных сетях информации, имеющей "явные признаки разжигания вражды". На самом же деле, как пишет портал frontlinedefenders, Нарымбаев – это независимый правозащитник.
- Он много лет активно участвовал в разоблачении финансовых махинаций казахских банков.
- И осуждал правительство страны за неспособность гарантировать защиту прав человека и народа Казахстана.
Еще в 2011 году правозащитнику вручили национальную премию "Свобода".
Кратко о горячем январе в Казахстане
- В начале 2022 года в Казахстане вспыхнули масштабные протесты, искрой для которых стал рост цены автогаза. Власти пошли на уступки, но отставка правительства и снижение цен не остановили беспорядки.
- Тогда Токаев приказал силовикам стрелять в людей, а протестующих обозвал "террористами", которых поддерживали какие-то "внешние силы".
- И правда, внешние силы в страну ввели – по просьбе Токаева. Речь идет о войсках стран ОДКБ, в том числе России и Беларуси. Впрочем, только на какую-то неделю.
- Сейчас власти Казахстана уверяют, что ситуация под контролем. Единственным фактическим существенным следствием протестов стало постепенное отстранение от власти Нурсултана Назарбаева и его семьи.
О последствиях протестов в Казахстане – смотрите видео