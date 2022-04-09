В субботу, 9 апреля, несколько представителей казахстанского движения "Oyan, Qazaqstan" пришли под российское консульство в городе Алматы, чтобы почтить память жертв военных преступлений, совершенных в Украине.

Участники акции легли на асфальт со связанными руками, чтобы выразить соболезнования украинцам, чьи близкие были замучены в Буче. Мирный протест длился всего 3 минуты.

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Местные власти стянули на место проведения акции не менее двух десятков полицейских. Кроме этого, подогнали три автозака.

Сообщается, что четырех организаторов акции Асем Жапишева, Тамиля Анчуткина, Дархана Шарипова и Бота Шарипжан отвезли в отделение полиции для "разъяснительной беседы".

В Казахстане задержаны активисты, вышедшие на мирный протест с флагами Украины / Фото "Oyan, Qazaqstan"

В полиции комментировать задержание активистов отказались.

что Казахстанское законодательство обязывает желающих согласовывать проведение акций с местными властями. Тем не менее, Алматы продолжают отклонять заявки на акции в поддержку Украины.

Как происходило задержание в Алматы – смотрите видео: