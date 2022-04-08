Казахстанский банк помогает россиянам обходить санкции, – "Схемы"

Казахстанский Altyn Bank, позволяет россиянам дистанционно оформлять виртуальные карты международных платежных систем Visa/Mastercard.

Об этом сообщается в расследовании "Схем". Журналисты обратились в банк как потенциальные клиенты и поинтересовались возможностью оформления карт для граждан России.

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Через мессенджер им подтвердили, что "цифровую карту можно открыть моментально", указав, что "доступно выпустить цифровую карту в пластике и заказать доставку курьером".

Письменный ответ банка

Позже в письменном ответе в Altyn Bank отмечали, что "нерезиденты Казахстана могут дистанционно стать клиентами банка". Для этого нужно иметь:

индивидуальный идентификационный номер (ИНН) Казахстана;

мобильный номер (допускается и иностранный);

документ, удостоверяющий личность.

Кстати, для регистрации банк просит скачать их приложение.

При этом оформить казахский ИНН можно онлайн, подав заявку через Altyn-i – это проект цифрового банка, бренд, созданный Altyn Bank. На сайте указано, что ответ можно получить в течение одного рабочего дня.

Там же, через личный кабинет, можно "инициировать выпуск новой карты".

Несмотря на остановку работы в РФ платежных систем Visa и Mastercard, граждане России находят способы, как пользоваться ими дистанционно, без выезда за пределы РФ, а именно – открывая счета в казахстанском банке. Это позволяет также оплачивать зарубежные товары и услуги,

– добавляют "Схемы".