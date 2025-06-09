В Казани в небо поднялся густой дым: там загорелись цистерны с жидкостью

В понедельник, 9 июня, российский город Казань накрыл густой дым от пожара. Предварительно, масштабное возгорание произошло на одном из заводов военно-промышленного комплекса врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. В России снова прогремела серия взрывов, после чего произошли пожары.

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Что известно о пожаре в Казани

Сетью распространяются видео, на которых видно масштабный пожар неподалеку от железной дороги в российском городе Казань. Густой черный дым поднялся в небо. Жители предполагают, что там пылает пороховой завод.

Над Казанью утром поднялся черный дым: видео

Масштабный пожар начался возле предприятия в Казани: смотрите видео

Вблизи него расположены и склады с вооружением, которое передается оккупантам для атак по украинской территории.

В МЧС сообщили, что на заводе горели цистерны с растворителем. Пожар удалось обезвредить, пострадавших нет.

Горели цистерны в Казани: видео из соцсетей

В Казани этой ночью жители были встревожены. Власти ввели режим "беспилотной опасности", а Казанский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы. Утром полеты возобновились.

Пожар в Казани произошел после ночной атаки дронов на Россию: видео

К слову, пол ночи в Казани продолжалась воздушная тревога. В это время происходила атака беспилотников по заводу в Чебоксарах, который работает на нужды российских оккупантов. Предварительно, под обстрел попал Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения. Сейчас предприятие приостановило работу, ведь дроны задали ему повреждений.

Также этой ночью неспокойно было в других регионах России. Дроны летели на Воронежскую область, где жители слышали по меньшей мере о 10 взрывах. Также БпЛА могли долететь до Самарской и Тамбовской областей, где из-за такой угрозы объявляли тревогу.

Атака дронов ночью была в городах Выкса и Саваслейка Нижегородской области. На аэродроме, который там расположен, стояли самолеты, с которых россияне запускают по Украине ракеты. БпЛа смогли поразить две единицы авиационной техники. Вероятно, речь идет о самолетах МиГ-31 и Су-30/34.