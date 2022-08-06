Там уже ничего не существует: россияне не могут провести мобилизацию в только что захваченных городах
На территориях, которые захватили россияне после 24 февраля, не забирают мужчин на войну открыто. Там есть скрытая мобилизация, когда пытаются набирать наемников.
Об этом для 24 канала рассказал блогер и журналист Денис Казанский. Он отметил, что российские убийцы публикуют объявление о том, что можно пойти воевать за деньги.
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"Однако такого, чтобы на улицах ловили, нет. Думаю, это происходит просто из-за того, что там не существует просто этих структур, которые могли бы проводить мобилизацию", – отметил Казанский.
Некого мобилизовать
По словам Казанского, даже если взять разрушенный Мариуполь, неизвестно, сколько людей там есть. Дома уничтожили и люди живут во дворах. В городе не существует военкоматов или списков для мужчин.
Например, Северодонецк – пустой город, где примерно 10% населения осталось. Там уже некого мобилизовать. Есть частные случаи, но это не системно,
– отметил Казанский.
Местные недовольны
Блогер сообщил, что отсутствие мобилизации на новых захваченных территориях является причиной недовольства и большого несогласия людей, живущих на оккупированных территориях с 2014 года.
"Они говорят: "Что это такое, мы же их освободили, это же республика. Оказывается, что их не отправляют на пушечное мясо, а нас отправляют? А почему так". Я уже видел сообщения жителей Алчевска, которые возмущаются, что на алчевском металлургическом заводе местных мобилизуют, а вместо них берут на работу оставшихся без работы беженцев из Мариуполя", – рассказал Казанский.
Он сказал, что россияне создали совершенно бесчеловечный режим. Захватчики строят концлагерь, где людей не считают людьми.
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Сколько украинцев мобилизовали россияне
Правозащитник Павел Лысянский рассказал, что в росармию силой мобилизовали более 100 тысяч украинцев с временно оккупированных территорий. Однако не все воюют на передовой часть занимается логистикой и укреплением линии обороны. Лисянский отметил, что принудительно мобилизованные в ряды оккупантов должны сдаваться в плен.
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