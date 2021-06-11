Шизофреническая позиция, – Казанский о реакции России на форму сборной Украины

Россию возмутила новая форма украинской сборной по футболу, которую представили на Евро-2020. Государство-оккупант предъявило претензии, что якобы Украина посягает на его территорию.

По поводу этой истории продолжается истерика россиян в течение нескольких дней. Такое мнение в эфире высказал журналист, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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По его словам, тема формы сборной Украины очень задела Россию и до сих пор ее волнует.

Эта история с формой нас должна убедить в том, что нормальных отношений с Россией просто невозможно выстроить из-за ее шизофренической позиции,

– отметил Казанский.

"Когда мы просто рисуем собственную карту и это вызывает агрессию, то что же мы должны сделать, чтобы в глазах России выглядеть дружественной страной?", – задал риторический вопрос журналист.

Фактически Украина, как заметил Казанский, самим своим существованием провоцирует Россию. "Это показывает, что с нынешним режимом, пока он не изменится, невозможно ни о чем договориться", – добавил Казанский.

Трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео

Скандал вокруг формы сборной Украины: коротко