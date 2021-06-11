Шизофреническая позиция, – Казанский о реакции России на форму сборной Украины

Россию возмутила новая форма украинской сборной по футболу, которую представили на Евро-2020. Государство-оккупант предъявило претензии, что якобы Украина посягает на его территорию.
По поводу этой истории продолжается истерика россиян в течение нескольких дней. Такое мнение в эфире высказал журналист, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
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По его словам, тема формы сборной Украины очень задела Россию и до сих пор ее волнует.
Эта история с формой нас должна убедить в том, что нормальных отношений с Россией просто невозможно выстроить из-за ее шизофренической позиции,
– отметил Казанский.
"Когда мы просто рисуем собственную карту и это вызывает агрессию, то что же мы должны сделать, чтобы в глазах России выглядеть дружественной страной?", – задал риторический вопрос журналист.
Фактически Украина, как заметил Казанский, самим своим существованием провоцирует Россию. "Это показывает, что с нынешним режимом, пока он не изменится, невозможно ни о чем договориться", – добавил Казанский.
Трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео
Скандал вокруг формы сборной Украины: коротко
- После того, как футбольная сборная Украины презентовала новую форму на Евро-2020, Россия ее раскритиковала.
- Там потребовали от УЕФА, чтобы форму запретили. России не понравилось, что на форме изображена карта Украины с Крымом.
- В УЕФА не выполнили такую просьбу, одновременно попросили забрать из одежды лозунг "Героям слава!".
- После этого Украина договорилась, что оставляет оба лозунга, как это и было. Россия осталась недовольна таким решением.
- Украинцы запустили флешмоб с формой сборной. В нем принял участие даже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.