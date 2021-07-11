Триумф "правых", – Казарин назвал 3 причины, почему в Украине дискредитировали левую идеологию

В Украине дискредитировали идеологию "левых". Для принятия такого решения есть 3 причины. Прежде всего речь идет о Компартии, идеалы которой были тесно связаны с Советским Союзом, идеей империи и реванша.

В 1990-е годы в Компартии было все: региональные структуры, программа и избиратели. Но за 25 лет она потеряла все и пошла на дно. Об этом в видеоблоге "Грани правды" рассказал Павел Казарин.

Полный выпуск видеоблога читайте здесь Обречена оставаться на грани: когда в Украине наступит время для левой идеологии

Вторая причина

По его словам, второй причиной является новые украинские "левые". Они пытались быть молодыми и современными, быть похожими на европейских антиглобалистов и дистанцироваться.

Несмотря на это, они не выдержали испытания 2014 годом. Тогда нужно было определяться со стороной баррикад, а они выбрали "мир ценой капитуляции". "Вероятно, злые языки думали правильно и пульт управления "новыми левыми" был там же, где и пульт управления "старыми" – в Москве", – отметил Казарин.

Третья причина

"Истинные левые", как заметил журналист, не попали в первые 2 группы и им пришлось стоять на обочине из-за третей причины. Говорится об отношениях с прошлым, настоящим и будущим.

"Левые" попали в ловушку. Потому что война – это всегда праздник правой идеологии,

– отметил Казарин.

Левая идеология, как он заметил, даже отстранена от российского влияния – обречена оставаться маргинальной в Украине. "Она просто вне контекста времени и процессов. Ее время наступит позднее – в тот момент, когда Украина выиграет войну", – сказал Казарин.

Полный выпуск видеоблога "Грани правды": смотрите видео