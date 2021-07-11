У 1990-ті роки в Компартії було все: регіональні структури, програма і виборці. Але за 25 років вона втратила все і пішла на дно. Про це у відеоблозі "Грані правди" розповів Павло Казарін.

Повний випуск відеоблогу читайте тут Приречена залишатись на межі: коли в Україні наступить час для лівої ідеології

Друга причина

За його словами, другою причиною є нові українські "ліві". Вони намагалися бути молодими і сучасними, бути схожими на європейських антиглобалістів і дистанціюватися.

Попри це, вони не витримали випробування 2014 роком. Тоді потрібно було визначатися зі стороною барикад, а вони обрали "світ ціною капітуляції". "Ймовірно, злі язики думали слушно і пульт управління "новими лівими" був там же, де і пульт управління "старими" – в Москві", – відзначив Казарін.

Третя причина

"Щирі ліві", як зауважив журналіст, не потрапили в перші 2 групи і їм довелось тупцювати на узбіччі через третю причину. Мовиться про стосунки з минулим, теперішнім і майбутнім.

"Ліві" попали в пастку. Бо війна – це завжди свято правої ідеології,

– відзначив Казарін.

Ліва ідеологія, як він зауважив, навіть відсторонена від російського впливу – приречена залишатися маргінальною в Україні. "Вона просто поза контекстом часу і процесів. Її час настане пізніше – в той момент, коли Україна виграє війну", – сказав Казарін.

Повний випуск відеоблогу "Грані правди": дивіться відео