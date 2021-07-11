Вдобавок, на каждом из этих знамен был пропечатан прейскурант. Заручиться ее голосами мог любой, кто готов был платить. Компартия сделала ностальгию – бизнесом. Она охотно меняла ее на должности, депутатские мандаты и доходы.

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В 1990-е годы у нее было все: региональные структуры, программа и избиратели. За 25 лет она потеряла все. И пошла на дно вместе с томиком Маркса.

Новые украинские левые

Вторая причина – новые украинские левые. Они пытались быть молодыми и современными, походить на европейских антиглобалистов и дистанцироваться от коллективной бабушки.

Но они не выдержали испытания 2014 годом – в тот момент, когда нужно было определяться со стороной баррикад, они выбрали "мир ценой капитуляции". Вероятно, злые языки были правы – и пульт управления "новыми левыми" был там же, где и пульт управления "старыми" – в Москве.



"Новыми левыми" управляли в Москве / Фото "РИА-новости"

Отношение с прошлым, настоящим и будущим

Но есть еще и третья причина. Та, по которой "искренним левым", не попавшим в первые 2 группы, приходится топтаться на обочине. А именно – отношения с прошлым, настоящим и будущим.

Для человека с правыми взглядами время – это непрерывная прямая. Поэтому для него ошибка истории – это искривление, которое должно быть исправлено.

А их оппоненты нередко призывают не оглядываться на историю, а воспринимать нынешнее положение дел как статус-кво, которое нужно просто воспринимать как данность.

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В нашей стране это превращается в призывы не зацикливаться на ошибках прошлого. Мол, была русификация в Украине, ну и что? Не отвечать же на нее теперь украинизацией?

В ответ из правого лагеря раздается возмущение: "А почему, собственно, не исправлять? Почему перекос прошлого, совершавшийся Москвой для сохранения контроля над Украиной, должен существовать дальше?".

Дело с империей – контекст важен

Давайте представим, что Донбасс возвращается под контроль Киева – но через 50 лет. К этому моменту в Донецке наверняка будет существовать проспект Захарченко, площадь Моторолы, переулок Гиви. Вряд ли кто-то в Украине в этот момент будет говорить о том, что нужно оставить все как есть, потому что это мол, история.

Воевать с империей, отвергая исторический контекст, довольно непросто. Потому что если вы имеете дело с империей – контекст всегда важен.

Отметим! В той же Карелии Москва активно ассимилировала карелов, доведя их общую численность с 37% в 1926 году до 7% в 2010 году. И то, что сейчас проиходит в Украине – это лишь исправление тех перекосов, которые империя создавала на территории нашей страны.

Категория национального мифа

Особенность украинской реальности в том, что страна сегодня воссоздает себя после долгого периода оккупации и бездействия. Украина конструирует тот самый исторический миф, который в любой стране выполняет роль крепостной стены по периметру границ. В рамках подобного мифотворчества национальная история всегда представляется как прямая, уходящая в глубь веков.



Национальная история – прямая, уходящая в глубь веков / Фото Unsplash

Параллели проводятся, из сложного сооружается непротиворечивое. Бессмысленно упрекать этот процесс в недостаточном историзме – он вообще мало связан с наукой как исторической дисциплиной.

Это явление вообще принадлежит к категории национального мифа. Того самого, что есть у любой существующей страны.

В рамках такого процесса сегодняшние проблемы естественным образщом выглядят как следствие ошибок прошлого. И исправлять их приходится в том числе при помощи государственного вмешщательства. Того самого вмешательства, которое, с точки зрения носителя левых взглядов, является насилием над личностью.

Ловушка для "левых"

"Левые" угодили в ловушку. Потому что война – это всегда торжество правой идеологии. Только она ставит коллективную идентичность выше индивидуальной свободы. Только она возводит приоритет "общего" над "частным".

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В итоге, левая идеология – даже дистиллированная от российского вливания – обречена оставаться маргинальной в Украине. Она просто вне контекста времени и процессов. Ее время наступит позже – втот момент, когда Украина выиграет войну.