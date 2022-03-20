Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко поддержал Мариуполь в борьбе с оккупантами. "Каждая новость оттуда бередит сердце", – отметил он.
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Ткаченко: наказание будет для каждого российского убийцы
Ткаченко напомнил, как российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе, отметив, что внутри школы скрывались около 400 мариупольцев – женщины, дети и люди преклонного возраста.
То, что с городом сделали россияне – это гуманитарная катастрофа. Ответственность за каждую лишенную мирную жизнь, за каждую рану и царапину, за каждый синяк, за каждое убийство – на России,
– подчеркнул он.
Глава Минкульта также подчеркнул, что российские военные оккупанты будут отвечать за свои злодеяния, в частности за геноцид украинского народа.
"Украина не простит фашистским военным России их безжалостность и зло. Наказание наступит для каждого российского убийцы", – заверил Ткаченко.
Бои за Мариуполь: последние новости
- Оккупанты продолжают беспощадно бомбить жилые кварталы города Мариуполя. В одном из поврежденных домов погибли 3 человека – молодая девушка со своим отцом и бабушкой.
- Несмотря на вражескую атаку, украинские морпехи проводят успешные операции. Они захватили технику, которая принадлежала рашистским спецназовцам.
- Также под обстрелы продолжается эвакуация мирных жителей Мариуполя. Так, по данным мариупольского горсовета, за последнюю неделю эвакуироваться собственным транспортом смогли почти 40 тысяч человек.
Важно – как происходит эвакуация из разрушенного Мариуполя: смотрите видео 24 канала