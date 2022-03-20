Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко підтримав Маріуполь у боротьбі з окупантами. "Кожна новина звідти ятрить серце", – відзначив він.

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Ткаченко: Покарання буде для кожного російського вбивці

Ткаченко нагадав, як російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі, зазначивши, що всередині школи переховувались близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку.

Те, що з містом зробили росіяни – це гуманітарна катастрофа. Відповідальність за кожне позбавлене мирне життя, за кожну рану та подряпину, за кожен синець, за кожне вбивство – на Росії,

– наголосив він.

Глава Мінкульту також підкреслив, що російські військові окупанти відповідатимуть за свої злодіяння, зокрема за геноцид українського народу.

"Україна не пробачить фашистським військовим Росії їхню безжалісність та зло. Покарання настане для кожного російського вбивці", – запевнив Ткаченко.

Бої за Маріуполь: останні новини

Окупанти продовжують нещадно бомбардувати житлові квартали міста Маріуполя. В одному з пошкоджених будинків загинули 3 людей – молода дівчина зі своїм батьком та бабусею.

Попри ворожу атаку, українські морпіхи проводять успішні операції. Вони захопили техніку, яка належала рашистським спецпризначенцям.

Також під обстріли триває евакуація мирних жителів Маріуполя. Так, за даними маріупольської міськради, за останній тиждень евакуюватись власним транспортом змогли майже 40 тисяч людей.

Важливо – як відбувається евакуація зі зруйнованого Маріуполя: дивіться відео 24 каналу