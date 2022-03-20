Розслідування проводить Донецька обласна прокуратура. За фактами порушення законів та звичаїв війни відкрили 3 кримінальних провадження.
Зауважте Без тиші: за тиждень з Маріуполя на приватному транспорті евакуювались понад 39 тисяч людей
В одному з пошкоджених обстрілами будинку загинула молода дівчина зі своїм батьком та бабусею,
– мовиться у повідомленні.
Ворог зруйнував школу мистецтв № 12 у Лівобережному районі міста. Упродовж останніх днів вона слугувала укриттям для майже 400 мирних мешканців: дітей, жінок та літніх людей.
Наразі встановлюють інформацію про кількість постраждалих.
Під вогнем окупантів перебували населені пункти Очеретинської ОТГ:
- Новоселівка друга;
- Орлівка;
- Семенівка
Маріуполь зруйнований на 80-90%: дивіться відео