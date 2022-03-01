Каждая ракета по украинским городам – это ваш приговор, – Венедиктова пригрозила Путину
Источник:Офис генпрокурора
Ирина Венедиктова обратилась к руководству государства-агрессора. Генпрокурор подчеркнула, каждая ракета по украинским городам – это приговор для России.
Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором проинформировала о приоритетах работы ведомства в военное время.
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Весь мир знает о преступлениях Путина
Каждая ракета, запущенная путинскими генералами по Киеву, Харькову, Ахтырке, Василькову, Чернигову, Херсону, Мариуполю, Николаеву, Сумам – это ваш приговор,
– обратилась Венедиктова к агрессору.
Она подчеркнула, что о преступлениях Путина и его режиме знает Украина, Россия и весь мир.
Генпрокурор добавила, что надежды есть не только на Международный уголовный суд. "С нами уже работают более 500 экспертов с опытом в международных трибуналах, специалистов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков и их будет больше и больше, благодаря нашим партнерам", – уточнила она.
Но основное бремя расследования возлагается на национальные органы правосудия и правопорядка. Поэтому на прокуроров и следователей сейчас большая ответственность за документирование военных преступлений и преступлений против человечности в условиях военных действий.
Офис генпрокурора сообщил россиянам о подозрениях
По состоянию на сейчас Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны таким российским чиновникам:
- министру обороны и начальнику генерального штаба,
- главнокомандующему нацгвардии,
- директору службы внешней разведки,
- председателю совета федерации,
- директору ФСБ,
- министру внутренних дел,
- заместителю председателя Совбеза,
- председателю госдумы федерального собрания,
- полномочному представителю президента России в Центральном федеральном округе.
Они объявлены в розыск. В суд направляются ходатайства об их аресте.
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