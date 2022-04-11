Каждого оккупанта накажут: у Зеленского работают над созданием международного трибунала
11 апреля 2022 , 14:40Читати новину українською
Источник:Офис Президента
В Офисе Президента уже работают над созданием Международного трибунала. Оккупантов необходимо привлечь к ответственности.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что разрабатывают международный механизм для компенсирования ущерба, который россияне нанесли нашему государству.
К теме Делаем все, чтобы привлечь к ответственности каждого подонка, – Зеленский
Глава государства подчеркнул – все разрушенное отстроим, а каждого виновного накажем.
В мире тоже говорят о трибунале
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер тоже призвал организовать трибунал по военным преступлениям Путина и Лаврова.
- Призвал провести расследование военных преступлений Путина и президент США Джо Байден. Он заявлял, что будет требовать усиления санкций против России.
На Банковой работают над созданием Международного трибунала / Фото ОП
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