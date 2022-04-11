Каждого оккупанта накажут: у Зеленского работают над созданием международного трибунала

11 апреля 2022 , 14:40
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Офис Президента

В Офисе Президента уже работают над созданием Международного трибунала. Оккупантов необходимо привлечь к ответственности.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что разрабатывают международный механизм для компенсирования ущерба, который россияне нанесли нашему государству.

К теме Делаем все, чтобы привлечь к ответственности каждого подонка, – Зеленский

Глава государства подчеркнул – все разрушенное отстроим, а каждого виновного накажем.

В мире тоже говорят о трибунале

  • Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер тоже призвал организовать трибунал по военным преступлениям Путина и Лаврова.
  • Призвал провести расследование военных преступлений Путина и президент США Джо Байден. Он заявлял, что будет требовать усиления санкций против России.

На Банковой работают над созданием Международного трибунала / Фото ОП

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Автор: Ольга Музика