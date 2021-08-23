В каждой области – новый завод: Зеленский рассказал, какие задачи ставит перед главами ОГА

Президент Зеленский рассказал, что, по его мнению, уже сделано на пути развития Украины, а что нужно сделать в ближайшее время. Глава государства убежден, что "уровень Украины уже другой".

По следующим шагам, Зеленский отметил развитие инфраструктуры и возвращение в Украину заробитчан. Обо всем этом президент говорил в интервью одному из украинских телеканалов, которое вышло в эфир 22 августа.

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"Уровень Украины уже другой"

Что сделано

Владимир Зеленский уже два года является президентом Украины. Ранее, по его мнению, Украина была для Европы объектом, который постоянно что-то просил и нуждался в помощи. Теперь же, убежден Зеленский, "уровень Украины уже другой":

"Что мы делаем? Мы даже помогаем Европе! Отправляем самолеты с дезинфекторами в Италию. Пожар в Турции, в Греции. У нас "Антонов" заработал. 30 лет – ни одного самолета, сейчас мы строим три самолета Ан-178. Будет отдельная программа по ремонту и обновлении самолетов, которые помогали тушить пожары в тех странах. Мы – субъект в Европе, на которого рассчитывают".

"Украина показала МВФ, что реформы мы делаем не для них, а для нас. И даже если будет задержка транша, мы пройдем это спокойно. У нас будет стабильная ситуация, доллар по 100 не будет", – добавил Зеленский.

Также мы, хотя это было непросто, дважды индексировали пенсии, дважды увеличили минимальную заработную плату. Средняя заработная плата на сегодня в Украине – 500 долларов. Средняя! Впервые за 30 лет,

– заявил глава государства.

Следующий шаг

На вопрос о следующих шагах в развитии страны Владимир Зеленский ответил с акцентом на экономический блок: "Все, что дает нам добавленную стоимость, мы должны создавать в Украине. Правдами или неправдами, мы должны делать быстро и качественно, и удерживать людей, которые инвестируют, и потом будут нам давать добавленную стоимость".

Инфраструктура дает сотни тысяч – именно так, сотни тысяч – рабочих мест. Каждому губернатору, каждому министру я сегодня даю задание: новый завод. Новый завод (с рабочими местами – 24 канал) от 500 до 5000 в своем регионе. Какого направления? Мне все равно,

– заявил глава государства.

И объяснил, как, по его мнению, должны действовать для выполнения такой задачи губернаторы:

"Посмотри, чем занимаются у тебя люди. Посмотри, сколько людей у тебя живет в ОТГ, сколько заробитчан. Ты должен рассчитать, сколько людей уехали (а они хотят вернуться), и посмотреть, где они работают и их среднюю заработную плату. Посмотри, сколько они платят коммуналки. Посчитай, на какую зарплату они будут готовы вернуться. А потом посмотри, что они там делают. И вот такой завод или фабрику – строй".

Также среди следующих шагов Владимир Зеленский назвал развитие цифровизации и продолжение земельной реформы.

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