Щодо наступних кроків, Зеленський наголосив на розвитку інфраструктури та поверненні до України заробітчан. Про все це президент говорив у інтерв'ю одному з українських телеканалів, яке вийшло в ефір 22 серпня.

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"Рівень України вже інший"

Що зроблено

Володимир Зеленський вже два роки є президентом України. Раніше, на його думку, Україна була для Європи об'єктом, який постійно про щось просив та потребував допомоги. Тепер же, переконаний Зеленський, "рівень України вже інший":

"Що ми робимо? Ми навіть допомагаємо Європі! Відправляємо літаки з дезінфекторами в Італію. Пожежа у Туреччині, в Греції. У нас "Антонов" запрацював. 30 років – жодного літака, зараз ми будуємо три літаки Ан-178. Буде окрема програма з ремонту та оновлення літаків, які допомагали гасити пожежі у тих країнах. Ми – суб'єкт у Європі, на якого розраховують".

"Україна показала МВФ, що реформи ми робимо не для них, а для нас. І що навіть якщо буде затримка траншу, ми пройдемо це спокійно. У нас буде стабільна ситуація, долар по 100 не буде", – додав Зеленський.

Також ми, хоч це було непросто, двічі індексували пенсії, двічі збільшили мінімальну заробітну плату. Середня заробітна плата на сьогодні в Україні – 500 доларів. Середня! Вперше за 30 років,

– заявив глава держави.

Наступний крок

На запитання про наступні кроки у розвитку Країни Володимир Зеленський відповів з акцентом на економічний блок: "Усе, що робить нам додану вартість, ми повинні створювати в Україні. Правдами чи неправдами, ми маємо робити швидко і якісно, і втримувати людей, які інвестують, і потім будуть нам давати додану вартість".

Інфраструктура дає сотні тисяч – саме так, сотні тисяч – робочих місць. Кожному губернатору, кожному міністру я сьогодні даю завдання: новий завод. Новий завод (з робочими місцями – 24 канал) від 500 до 5000 у своєму регіоні. Якого напрямку? Мені байдуже,

– заявив глава держави.

І пояснив, як, на його думку, мали б діяти для виконання такого завдання губернатори:

"Подивись, чим займаються у тебе люди. Подивися, скільки людей у тебе живе в ОТГ, скільки заробітчан. Ти повинен розрахувати, скільки людей поїхало (а вони хочуть повернутися), і подивитися, де вони працюють і їхню середню заробітну плату. Подивися, скільки вони платять комуналки. Порахуй, на яку зарплату вони будуть готові повернутися. А потім подивися, що вони там роблять. І от такий завод чи фабрику – будуй".

Також серед наступних кроків Володимир Зеленський назвав розвиток цифровізації та продовження земельної реформи.

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