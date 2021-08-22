Про це глава держави повідомив під час інтерв'ю одному з телеканалів. Разом із ним відповідала на запитання перша леді Олена Зеленська.

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"Люди звикли, що міністри постійно виходили на камери, і у них було питання: "А коли вони працюють?" Сьогодні – він (Кабмін – 24 канал) технократичний", – сказав президент.

Нам потрібен уряд, який будує країну. Міністр інфраструктури – це кілометри доріг. Міністр охорони здоров'я – це маски, балони з киснем,

– продовжив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що вважає роботу Кабінету міністрів "початком ідеального еволюційного уряду". При цьому він додав, що монобільшість у парламенті перебуває під тиском.

Монобільшість – під тиском

"Недобиті політичні залишки будуть розгойдувати човен. Якщо монобільшість витримає – все буде нормально, будуть ухвалені рішення. Якщо монобільшість буде слабкою...", – зауважив Володимир Зеленський.

Так, двері нашої команди були відкриті. У моєму розумінні двері відкриті і на вхід, і на вихід. Хто бачить своє політичне майбутнє, хто хоче бути політиком, двері відкриті в інший бік,

– пояснив політик.

Володимир Зеленський запевнив, що уряд і влада загалом домоглися в умовах кризи макроекономічної стабілізації.

За його словами, "навіть якщо буде затримка траншу МВФ, ми пройдемо спокійно, долар за 100 гривень не буде. Двічі індексували пенсію та зарплату, середня – 500 доларів. Ми проходимо кризу як суб'єкт".

Говорячи про реформи, він відзначив вкладення в інфраструктуру у рамках "Великого будівництва", цифровізацію економіки, земельну і судову реформи.

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