Каждый день в Мелитополе кого-то похищают: глава райсовета Сергей Прима – больше месяца в плену

Российские оккупанты продолжают похищать жителей Мелитополя. В частности, глава райсовета Сергей Прима больше месяца находится в плену захватчиков.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров, сообщает 24 канал. Заметьте, что в марте его также похищали захватчики.

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Оккупанты в Мелитополе каждый день кого-то похищают

По словам Федорова, сообщения о похищении жителей Мелитополя оккупантами поступают каждый день.

Есть некоторые люди, которые находятся у них (россиян – 24 канал) в плену больше месяца. К примеру, председатель районного совета Прима Сергей Николаевич. И множество бизнесменов и активистов. Они каждый день фактически похищают кого-то нового,

– отметил городской голова.

Он добавил, что также каждый день получает сообщения в соцсетях от родственников похищенных людей. Они пишут, что оккупанты удерживают их родных без причины. Кроме того, захватчики нередко пытают своих пленных.

"У нас был пример, когда они после 2 недель оккупации отпустили предпринимателя. Он не мог ни ходить, ни лежать. Сразу мы его госпитализировали", – заметил Федоров.

Он подытожил, что захватчики захватывают в плен мелитопольцев, чтобы запугать их и поиздеваться.

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