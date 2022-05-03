"Каждый день – миллионы в карманах Путина": европарламентарий призвал отказываться от нефти России

Европейский Союз решил придерживаться сценария поэтапного отказа от нефти России. Санкции могли бы быть лучше, больше и быстрее.

Однако позиция ЕС не совпадает с мнением Венгрии и Словакии. Об этом в эфире 24 канала сказал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

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Почему Словакия и Венгрия не отказываются от нефти России

Он объяснил, что 95% поставок нефти в Словакию – российские. У государства нет выхода на морские порты.

В то же время у Венгрии 65% поставок российской нефти. Зависимость меньше, однако понятно, кто такой Виктор Орбан и его правительство.

По словам Ауштрявичюса, эти 2 страны имеют разные, но свои аргументы, почему они не могут до конца 2022 года отказаться от нефти государства-агрессора.

На 8 месяцев этих санкции дали время на полную адаптацию. Нужно максимально сжимать этот период, ведь каждый день – это миллионы в кармане Владимира Путина,

– подчеркнул Ауштрявичюс.

Он объяснил, что это означает больше финансовых возможностей продолжать агрессию против Украины. Тем не менее, депутат Европарламента надеется, что большая часть стран Евросоюза все же примет максимальные обязательства по уменьшению поставок нефти.

2/3 российской нефти идет на экспорт в ЕС. Поэтому европейский рынок очень важен для российской экономики.

Ауштрявичюс считает, что уже с начала июня у России будут значительные финансовые потери . Он надеется, что политическая совесть во многих столицах будет опережать переходный период до конца 2022 года.

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Решение Орбана содержит 2 составляющие

По мнению Ауштрявичюса, премьер Венгрии хочет максимально ограничить экономику государства от дополнительных расходов в следствии российской агрессии в Украине.

Орбан всегда заявлял, мол, будет делать все, чтобы держать Венгрию вне военных действий или военных "операций" со стороны России. Его решение содержит и политическую, и экономическую составляющую.

Венгрия не сильно спешит уменьшать энергетическую или экономическую зависимость от России. Орбан очень комфортно себя чувствует в таких экономических и финансовых отношениях с Кремлем и не прилагает никаких дополнительных усилий – каждый раз находит те же аргументы. В политическом плане ему просто играет это на руку, и он придерживается своей политической линии, которую обещал на выборах. Пятрас Ауштрявичюс Депутат Европарламента от Литвы

Ауштрявичюс объяснил, что изменить позицию Венгрии – трудная задача. В то же время, по мнению Словакии, можно повлиять. В этом поможет Еврокомиссия и другие страны ЕС. "В целом я вижу Словакию как конструктивного партнера", – добавил он.

Позиция Венгрии по эмбарго на нефть России: что известно

Венгрия продолжает придерживаться пророссийской позиции. В правительстве заявили, что на любое предложение Евросоюза по нефтяному эмбарго против России государство наложит вето.

Аналитики считают, что Венгрия становится позорным членом ЕС . Ведь все дальше отходит от принципов организации.

Позиция правительства – не затягивать Венгрию в войну России против Украины. Поэтому там и не поддерживают никакие санкции против российской нефти и газа.

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