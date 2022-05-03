Однак позиція ЄС не збігається із думкою Угорщини та Словаччини. Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

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Чому Словаччина і Угорщина не відмовляються від нафти Росії

Він пояснив, що 95% постачань нафти до Словаччини – російські. Держава не має виходу на морські порти.

Водночас Угорщина має 65% постачань російської нафти. Це – менша залежність, однак зрозуміло, хто такий Віктор Орбан і його уряд.

За словами Ауштрявічюса, відповідні 2 країни мають різні, але свої аргументи, чому вони не можуть до кінця 2022 року відмовитися від нафти держави-агресорки.

На 8 місяців цих санкцій дали час на повну адаптацію. Потрібно максимально стискати цей період, адже кожен день – це мільйони в кишені Володимира Путіна,

– наголосив Ауштрявічюс.

Він пояснив, це означає більше фінансових можливостей продовжувати агресію проти України. Попри це, депутат Європарламенту надіється, що більша частина країн Євросоюзу все ж ухвалить максимальні зобов'язання щодо зменшення постачань нафти.

Зауважимо! 2/3 російської нафти іде на експорт у ЄС. Відтак європейський ринок – дуже важливий для російської економіки.

Ауштрявічюс вважає, що вже з початку червня у Росії будуть значні фінансові втрати. Він надіється, що політична совість в багатьох столицях випереджуватиме перехідний період до кінця 2022 року.

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Рішення Орбана містить 2 складові

На думку Ауштрявічюса, прем'єр Угорщини хоче максимально обмежити економіку держави від додаткових витрат щодо російської агресії в Україні.

Орбан завжди заявляв, мовляв, робитиме все, щоб тримати Угорщину поза воєнними діями чи воєнними "операціями" зі сторони Росії. Його рішення містить і політичну, і економічну складову.

Угорщина не дуже спішить зменшувати енергетичну чи економічну залежність від Росії. Орбан дуже комфортно себе почуває в таких економічних і фінансових стосунках з Кремлем і не завдає жодних додаткових зусиль – щоразу знаходить ті ж аргументи. В політичному плані йому просто грає це на руку і він дотримується своєї політичної лінії, яку обіцяв під час виборів. Пятрас Ауштрявічюс Депутат Європарламенту від Литви

Ауштрявічюс пояснив, змінити позицію Угорщини – важка задача. Водночас на думку Словаччини можна вплинути. В цьому допоможе Єврокомісія та інші країни ЄС. "Загалом я бачу Словаччину як конструктивного партнера", – додав він.

Позиція Угорщини щодо ембарго на нафту Росії: що відомо

Угорщина продовжує дотримувати проросійської позиції. В уряді заявили, що на будь-яку пропозицію Євросоюзу щодо нафтового ембарго проти Росії держава накладе вето.

Аналітики вважають, що Угорщина стає ганебним членом ЄС. Адже все далі відходить від принципів організації.

Позиція уряду держави – не затягувати Угорщину у війну Росії проти України. Тому там і не підтримують жодних санкцій проти російської нафти і газу.

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