В который раз за день во многих областях – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

В Украине снова раздаются воздушные тревоги. Напоминаем о важности пребывания в укрытии, пока не будет сигнала об отбое.

Воздушные тревоги стали раздаваться около 13:18. Сначала сирены включили в Запорожье и Днепропетровской области. После этого "покраснела" половина Украины на карте.

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В каких областях прозвучали воздушные тревоги

Запорожская;

Днепропетровская;

Харьковская;

Черкасская;

Кировоградская;

Николаевская;

Сумская;

Полтавская;

Херсонская;

Донецкая;

Луганская области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13: 35 выглядит так / Скриншот карты

Отметим, что в 13:18 поступило сообщение от телеграм-канала monitor. Там отметили, что сейчас наблюдается активность авиации россиян в акватории Азовского моря.

Вам же напоминаем о важности соблюдения правил безопасности. Как только в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, отправляйтесь немедленно в укрытие. В хранилище следует находиться до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Когда он прозвучит, будьте максимально осторожными. Помните, что опасными являются не только вражеские ракеты, но и последствия ударов.

Утром в Запорожье прогремели взрывы

Неспокойным это утро было для жителей востока Украины. Около 08:44 в пяти областях прозвучали воздушные тревоги. Вскоре жители Запорожья сообщили о том, что слышали взрывы. На тот момент сообщений от местных властей не поступало.