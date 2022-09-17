Повітряні тривоги почали лунати близько 13:18. Спочатку сирени увімкнули на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Після цього "почервоніла" половина України на карті.

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В яких областях пролунали повітряні тривоги

Запорізька;

Дніпропетровська;

Харківська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Сумська;

Полтавська;

Херсонська;

Донецька;

Луганська області.

Об 13:48 повітряну тривогу оголосили в Одеській області, а вже після 14:04 сирени увімкнули у Вінницькій.



Карта повітряних тривог станом на 13:35 виглядає так / Скриншот карти

Зауважимо, що об 13:18 надійшло повідомлення від телеграм-каналу monitor. Там зауважили, що наразі спостерігається активність авіації росіян в акваторії Азовського моря. А вже об 13:46 з'явилася інформація, що загроза ракетного удару можлива з акваторії Чорного моря.

Вам же нагадуємо про важливість дотримування правил безпеки. Щойно у вашому регіоні пролунала повітряна тривога, вирушайте негайно до укриття. У сховищі слід перебувати доти, поки не буде сигналу про відбій. Коли він пролунає, будьте максимально обережними. Пам'ятайте, що небезпечними є не лише ворожі ракети, а й наслідки ударів.

Зранку на Запоріжжі пролунали вибухи

Неспокійним цей ранок був для мешканців Сходу України. Близько 08:44 у п'ятьох областях пролунали повітряні тривоги. Невдовзі мешканці Запоріжжя повідомили про те, що чули вибухи. На той момент повідомлень від місцевої влади не надходило.

Очевидці розповіли, що вибухів було два. Після "прильотів" у небо здійнявся стовп диму. Об 09:07 надійшла інформація від глави Запорізької ОВА Олександра Старуха. Високопосадовець підтвердив, що по області ворог завдав ракетного удару. Снаряди влучили у село, розташоване поблизу обласного центру. Мешканців він попрохав зберігати спокій. Також закликав дотримуватися правил повітряної тривоги.

Нагадаємо, що ні в якому разі не можна знімати та викладати в мережу ані роботу ППО, ані місця ворожих "прильотів". Такий допис можна порівнювати зі співпрацею з ворогом. Тож не будьте поплічником окупантів та не корегуйте їхній вогонь.

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