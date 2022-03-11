Каждый должен их знать: разведка получила список морпехов, творящих террор против украинцев

Разведка минобороны смогла установить и обнародовала имена батальона морских пехотинцев армии оккупанта. Установленная группа совершает преступления против мирного населения.

Об этом сообщили 11 марта. Все обнародованные данные касаются воинской части российского города Астрахань.

Ранее Каждый должен знать эти имена: разведчики обнародовали список оккупантов, бомбящих украинские города

"Украинские совы найдут каждого"

В списке, полученном разведкой, служащие 727 отдельного батальона морской пехоты России. Номер их астраханской части – 20264.

Вы не морская пехота! Вы "волки позорные"! Украинские совы найдут каждого из вас, гарантируем,

– обратились к оккупантам в разведке.

Также добавили, что имена этих оккупантов должен знать каждый украинец. В общей сложности список насчитывает 404 орка, которые имеют разное звание и обязанности. Среди них есть:

наводчики;

пулеметчики;

водители-гранатометчики;

снайперы;

техники;

их командование.

Посмотреть список российских оккупантов совершающих военные преступления против мирного населения Украины можно по этой ссылке.

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