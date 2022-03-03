Каждый оккупант получит яростный отпор, – Зеленский записал новое обращение

Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем президент подчеркнул, что каждый оккупант должен знать: он получит от украинцев свирепый отпор.

Уже после полуночи 3 марта вышло очередное обращение Владимира Зеленского, сообщает 24 канал. В нем президент прокомментировал текущую ситуацию с войной, которую Россия ведет против Украины.

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Народ, который ломает планы врага

Мы за неделю сломали планы врага, которые строились годами, подло просчитанные, с ненавистью к нашей стране, нашим людям, ко всем, кто имеет свободу и сердце,

– отметил президент.

Он добавил, что украинцы остановили врага и избивают его – военные, пограничники, тероборона. Даже простые фермеры берут в плен россиян. В то же время, захватчики все в один голос заявляют, что не знают, почему они в Украине.

Сопротивление украинцев вызывает восхищение

Борьба украинцев продолжается, а моральное состояние врага все ухудшается. Много бойцов Владимира Путина убегает обратно в Россию. "От всех, кто выгоняет их "Джавелинами", "Стугнами", пушками, танками, самолетами, вертолетами", – продолжил глава государства.

Но добавил, что украинцы бьют врага и без оружия. Такой героизм проявили жители Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя. Политик подчеркнул, что люди перекрывают дороги, выходят перед вражеской техникой.

Зеленский подытожил: если россияне куда-нибудь и заходят, то только временно.

Российские бойцы – растерянные дети

Глава государства отметил, что местные жители выгоняют россиян из магазинов, когда они пытаются найти себе еду.

Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали,

– продолжил он.

Украинский лидер призвал забрать их домой. Кроме того, он отметил, что даже если Москва нагонит в Украину больше техники и людей, это ничего не изменит для агрессора: "Куда бы они ни зашли, их повсюду уничтожат".

Зеленский заверил, что оккупанты от украинцев получат только одно – свирепый отпор. Он добавил, что для Украины идет отечественная война.

Почти 9 тысяч россиян убили

Украинская армия делает все, чтобы максимально снизить количество врагов на своей территории.

Около 9 тысяч убитых россиян за одну неделю. На Николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолётов забирать своих двухсотых и трехсотых,

– сказал глава государства.

Большинство убитых врагов – молодые парни. Однако, подчеркнул президент, Украина не хочет быть покрыта трупами. Поэтому россиянам президент посоветовал возвращаться домой: "Убирайтесь домой всей армией, скажите командованию, что хотите жить".

Переговоры с лидерами других государств

В течение 2 марта украинский лидер провел переговоры с государствами-участниками антивоенной коалиции:

с главами правительств Норвегии и Израиля,

с президентом Казахстана,

с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани,

с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем,

с премьер-министром Канады Джастином Трюдо,

с Президентом Польши Анджеем Дудой.

Блестящий результат на Генеральной Ассамблее ООН. 141 страна поддержала резолюцию, которая требует от России немедленно убраться из Украины,

– отметил Зеленский.

Он напомнил, кто был против Украины: Северная Корея, Эритрея, Сирия и Белоруссия.

Совещание с главами областей и городов

Кроме того, глава государства 2 марта провел совещание с главами областей и городов Украины. "Уже работает новый глава Одесской областной государственной администрации. Максим Марченко. Военный. Профессиональный", – сообщил он.

На местах много работают над тем, чтобы организовать "зеленые коридоры" – вывезти гражданских, завезти лекарства.

Присвоение звания Героя Украины

Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины 15 украинским защитникам:

старшему лейтенанту Белоконю Максиму Витальевичу (посмертно),

подполковнику Капичуну Александру Валерьевичу (посмертно),

солдату Лукьяновичу Александру Владимировичу (посмертно),

младшему сержанту Несоленому Михаилу Михайловичу (посмертно),

солдату Никончуку Андрею Валерьевичу (посмертно),

лейтенанту Сапиле Виталию Романовичу (посмертно),

главному сержанту Сенюку Алексею Александровичу (посмертно),

лейтенанту Украинцу Владиславу Петровичу (посмертно),

майору Чобану Степану Ивановичу (посмертно),

майору Михальчуку Игорю Васильевичу

полковнику Мусиенко Сергею Николаевичу,

лейтенанту Пальченко Евгению Михайловичу,

майору Прокопенко Владиславу Юрьевичу,

подполковнику Федосенко Павлу Юрьевичу,

старшему лейтенанту Чавалаху Дмитрию Петровичу.

Ночное обращение Зеленского за 3 марта: смотрите видео

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