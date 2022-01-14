"Каждый ответит за эти смерти": на Донбассе почтили память погибших в теракте под Волновахой
Источник:24 канал
В Донецкой области почтили память погибших в теракте под Волновахой. Прошло уже 7 лет после циничного обстрела оккупантов из градов. На митинг-реквием собрались местные жители и военнослужащие.
Чествование провели возле мемориала, установленного вблизи места обстрела. На потолке высечены имена 12 погибших, которые в тот день ехали на рейсовом автобусе из Златоустовки в Донецк.
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Эти люди стали целью российско-террористических войск.
"7 лет назад для 12 пассажиров автобуса "Златоустовка – Донецк" эта поездка стала последней. Это трагедия и для семей погибших, и для всего государства", – сказал заместитель главы Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Уверен, что каждый, кто виновен в смерти наших граждан, понесет ответственность,
– добавил он.
К мемориалу принесли цветы / Коллаж 24 канала
Теракт под Волновахой: главное
- Расстрел рейсового автобуса "Златоустовка – Донецк" произошел 13 января 2015 года. Для теракта использовали артиллерийскую установку БМ21 "Град".
- Боевики стреляли из оккупированного Докучаевска и убили 12 человек. Еще 19 были ранены.
- Допускают, что боевики целились в блокпост с украинскими военными.
- В Украине признали произошедшее террористическим актом.