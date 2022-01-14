"Каждый ответит за эти смерти": на Донбассе почтили память погибших в теракте под Волновахой

В Донецкой области почтили память погибших в теракте под Волновахой. Прошло уже 7 лет после циничного обстрела оккупантов из градов. На митинг-реквием собрались местные жители и военнослужащие.

Чествование провели возле мемориала, установленного вблизи места обстрела. На потолке высечены имена 12 погибших, которые в тот день ехали на рейсовом автобусе из Златоустовки в Донецк.

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Эти люди стали целью российско-террористических войск.

"7 лет назад для 12 пассажиров автобуса "Златоустовка – Донецк" эта поездка стала последней. Это трагедия и для семей погибших, и для всего государства", – сказал заместитель главы Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Уверен, что каждый, кто виновен в смерти наших граждан, понесет ответственность,

– добавил он.

К мемориалу принесли цветы / Коллаж 24 канала

Теракт под Волновахой: главное