Каждый пятый – офицер: о чем говорят подтвержденные потери России в войне с Украиной

В России ежедневно хоронят убитых в Украине бойцов, пришедших оккупировать нашу землю. 20% всех потерь государства-агрессора составляют офицеры.

Из-за уставов армии у российских офицеров есть больше шансов погибнуть, чем у офицеров других стран

Издание BBC по своим подсчетам подтвердило гибель 1083 военных. Это те, чьи имена известны, а место захоронения можно было проследить.

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217 из них – офицеры от младшего лейтенанта до генерала. Однако, по словам журналистов, это не значит, что каждый пятый убитый на поле боя россиянин является офицером. Ведь прежде всего домой отправляют тела командиров. К меньшим по званию военным уделяют меньше внимания.

Кроме того, в армиях стран НАТО многие задачи на поле боя уполномочены решать сержанты, капралы и другие младшие чины. В то же время в российском войске решения аналогичного уровня могут одобрять только офицеры в звании не ниже лейтенанта.

Российские офицеры обеспечивают тактическое руководство и подготовку своих взводов, рот или батальонов. Офицеры вынуждены брать на себя больше функций по управлению боем на передовой. Следовательно, русский офицер имеет больше шансов погибнуть в бою, чем офицеры многих других армий,

– объяснил британский специалист в сфере обороны Крэнни-Эванс.

Десантников в Украине оставили без обещанной поддержки

Также журналисты установили еще одну тенденцию – около 15% погибших являются десантниками. А все потому, что их отправляют на те задачи, куда можно было бы направить пехоту. Однако военное руководство любит использовать именно десантников, ведь они лучше подготовлены и более выносливы.

Именно воздушно-десантные войска Кремль отправил на штурм аэропорта в Гостомеле и бои под Киевом. Тогда оккупантов высадили на аэродроме и они надеялись на подкрепление из Беларуси, которое так и не пришло. Поэтому россиян вытеснили Вооруженные Силы Украины.

Кстати, в списке погибших есть и люди неожиданных специальностей. Так, брянские журналисты сообщили о гибели в Украине старшего сержанта военного оркестра Александра Карпеева, игравшего на трубе. Что он делал в нашей стране – не уточнили.

Потери России в Украине / Инфографика BBC

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