Через статути армії в російських офіцерів є більше шансів загинути, аніж в офіцерів інших країн

Видання BBC за своїми підрахунками підтвердило загибель 1083 військових. Це ті, чиї імена відомі, а місце поховання можна було простежити.

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217 з них – офіцери від молодшого лейтенанта до генерала. Однак, за словами журналістів, це не означає, що кожен п'ятий вбитий на полі бою росіянин є офіцером. Адже найперше додому відправляють тіла командирів. До менших за званням військових приділяють менше уваги.

Крім того, в арміях країн НАТО багато завдань на полі бою уповноважені вирішувати сержанти, капрали та інші молодші чини. Водночас у російському війську рішення аналогічного рівня можуть схвалювати лише офіцери у званні не нижче за лейтенанта.

Російські офіцери забезпечують тактичне керівництво та підготовку своїх взводів, рот або батальйонів. Офіцери змушені брати на себе більше функцій з керівництва боєм на передовій. Отже, російський офіцер має більше шансів загинути у бою, ніж офіцери багатьох інших армій,

– пояснив британський фахівець у сфері оборони Кренні-Еванс.

Десантників в Україні залишили без обіцяної підтримки

Також журналісти встановили ще одну тенденцію – близько 15% загиблих є десантниками. А все тому, що їх відправляють на ті завдання, куди можна було б скерувати піхоту. Однак військове керівництво полюбляє використовувати саме десантників, адже вони краще підготовлені та витриваліші.

Саме повітрянодесантні війська Кремль відправив на штурм аеропорту в Гостомелі та бої під Києвом. Тоді окупантів висадили на летовищі і вони сподівалися на підкріплення з Білорусі, яке так і не прийшло. Тому росіян витиснули Збройні Сили України.

До речі, у списку загиблих є й люди неочікуваних спеціальностей. Так, брянські журналісти повідомили про загибель в Україні старшого сержанта військового оркестру Олександра Карпєєва, який грав на трубі. Що він робив у нашій країні – не уточнили.



Втрати Росії в Україні / Інфографіка BBC

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