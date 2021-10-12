Каждый пятый украинец считает, что религия побеждает в конфликте с наукой
12 октября 2021 , 18:29Читати новину українською
Источник:Media Sapiens
Пятая часть взрослого населения в Украине считает, что в конфликте с наукой религия всегда права. В целом 61% взрослых украинцев верит в Бога, а 13% считают, что его не существует.
Об этом свидетельствуют результаты Центра исследования общества Национальной общественной телерадиокомпании.
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Во что верят украинцы
31% верующих и 6% неверующих поддерживают утверждение: "Когда наука и религия находятся в конфликте, религия всегда права", 69% верующих и 94% неверующих – выступают против.
В целом взрослые украинцы верят в:
- 61% – в Бога,
- 20% – верят в дух или силу,
- 5% – в карму,
- 1% – в реинкарнацию.
13% считают, что не существует Бога, духа или жизненной силы. В то же время 30% молодежи до 29 лет считают, что невозможно быть верующим ученым.
Что известно об этом опросе?
Это часть большого исследования об экологических проблемах. Опрос провел с 13 до 22 сентября 2021 года Центр исследования общества. В целом опросили 630 человек. Центр исследования общества – это подразделение " Суспільного", который занимается проведением количественных и качественных исследований, для изучения мнения населения Украины.