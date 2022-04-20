Каждый такой визит подчеркивает нелепость планов России, – Зеленский о встрече с Мишелем

Вечером среды, 20 апреля, Владимир Зеленский вышел к украинцам с очередным видеообращением. В нем он подчеркнул важность визита в Украину Шарля Мишеля.

В своем обращении президент Украины подчеркнул нелепость планов России захватить нашу страну. Мол, ей это не удалось ни через три, ни через пять дней, передает 24 канал.

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Вот уже 56 день Украина героически борется с Россией

Владимир Зеленский подчеркнул, что рад приветствовать в Киеве президента Европейского Совета Шарля Мишеля. Он большой друг как нашего государства, так и каждого украинца, подчеркнул президент.

Каждый такой визит только подчеркивает, как бессмысленны были планы России по захвату нашего государства. Три дня, пять дней. Сколько оккупанты там запланировали на то, чтобы взять Украину под свой контроль? 56 дней,

– отметил он.

Смотрите вечернее видеообращение Зеленского от 20 апреля:

Президент добавил, что международных гостей встречают в Киеве для национальных интересов. Да, с Шарлем Мишелем Владимир Зеленский провел основательные переговоры. Они касались многих аспектов отношений Украины и Европейского Союза.

Он подчеркнул, что защита Украины и поддержание стабильного функционирования государственных структур и институтов – то, что сейчас главное.

Брифинг Владимира Зеленского и Шарля Мишеля: смотрите видео